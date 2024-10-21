Пушич: Наша философия никогда не изменится, пока я являюсь тренером Шахтера

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Арсеналом".

– Украинским клубам, к сожалению, не везет во встречах с английскими командами – 33 игры и ни одной победы. Думаете, в завтрашнем 34-м матче ситуация может измениться?

– Надеемся на это. Дело не только в невезении: следует понимать, что есть большая разница в качестве двух чемпионатов, поэтому украинскому клубу очень тяжело тягаться на таком уровне. Это большой вызов. Сделаем завтра все возможное, как всегда. Вы никогда не можете знать наверняка – это всего одна игра. И в этой игре должны выступить идеально, чтобы добиться результата. Мы это понимаем и приложим все усилия.

– В субботу "Борнмут" прервал длительную беспроигрышную серию "Арсенала". Не волнуетесь ли вы, что из-за этого завтра "Арсенал" будет голоднее к победе?

– Да, их беспроигрышная серия продолжалась довольно долго, и это говорит о качестве команды. Если вы боретесь за первое место в течение трех-четырех лет в лучшей, по моему мнению, лиге мира, как это делает "Арсенал", то ваш клуб является одним из лучших в мире. Но с каждым новым соперником, с каждой следующей командой вы можете проиграть – даже если вы настолько сильны, как "Арсенал". И чем дольше длится эта серия, тем больше шансов проиграть. Это логично. Конечно, это не передает всей истории, ведь игра есть игра. Они получили раннюю красную карточку, а играть в меньшинстве 60-65 минут довольно тяжело. Однако это свидетельствует о силе "Арсенала". Не уступать в течение столь длительного времени – это значит, что вы очень хорошая команда.

- Будут ли с вашей стороны какие-либо тактические изменения по сравнению с предыдущими матчами Лиги чемпионов? И планируете ли вы производить более плотную линию обороны в завтрашней игре?

– Каждый матч имеет свою историю, каждый соперник имеет свою историю. Поэтому каждый раз все по-разному. Конечно, у нас есть стратегия и план игры. Как я уже говорил, иногда этого бывает недостаточно. Есть немало обстоятельств, влияющих на результат. Мы должны действовать почти идеально, чтобы добиться результата в противостоянии с этой командой, и мы понимаем это. Но мы здесь, чтобы соревноваться. Будем демонстрировать нашу игру, как мы всегда делаем, и придерживаться своей философии. И эта философия никогда не изменится, пока я являюсь тренером "Шахтера". Возможно, некоторые детали будут другими, но я нацелен на победу. Мы всегда играем на победу, мы не играем, чтобы проиграть. Если наш оппонент намного лучше нас и заставляет нас обороняться, конечно нам придется защищаться. Это нормально и логично. Но мы здесь, чтобы соревноваться.

– У команды был сложный переезд. Как вы оцениваете готовность к игре?

– Это факт. Мы сталкиваемся с этими… Я бы не назвал их проблемами. Вообще невероятно, как нам приходится путешествовать на эти выездные матчи. На самом деле, должен сказать, что все матчи мы играем на выезде – начнем с этого, к сожалению. Да, мы ехали 13 часов: это очень тяжелый переезд, который занимает много времени и энергии. В то же время мы очень мотивированная команда, и мы ментально готовы. Поэтому, несмотря на все обстоятельства, мы не приехали сюда, чтобы жаловаться. Это просто факт, с которым мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся. Я думаю, мы единственный клуб в мире на этом уровне, который находится в таких условиях. Нам от этого не легче, но, как я говорил, мы команда, которая приехала сюда соревноваться, а не жаловаться. И мы играем в футбол.

– Разговаривали ли вы с вашим другом Арне Слотом перед этими выходными, потому что "Ливерпуль" тоже играл в воскресенье?

– Мы часто общаемся, и это, конечно, нормально, потому что мы очень хорошо и успешно работали вместе в течение пяти лет. Мы близкие друзья, и я очень рад за него и остальные тренерские штабы, выполняющие большую работу. Я не сомневался в "Ливерпуле", но очень приятно снова их видеть. И я очень счастлив по этому поводу.

- Учитывая историю клуба за последние 10 лет, эти путешествия на матчи: насколько особенным для болельщиков было бы получить положительный результат здесь?

– Это, безусловно, было бы особенно – никаких сомнений. Именно поэтому, как я уже говорил, при всех проблемах, с которыми сталкиваемся каждый день, мы приехали сюда играть и показать себя. Мы приложим все усилия, чтобы получить результат в завтрашней игре. Для меня это самое важное – играть в наш футбол, как мы всегда делаем, придерживаясь нашей философии. Я не могу просить своих футболистов победить, это было бы очень легко, все могут это делать, но я хочу увидеть определенные элементы игры, чтобы показать то, кем мы являемся, показать нашу философию и нашу идентичность. Приведет ли нас это к результату? Увидим завтра, когда мы покажем нашу игру.