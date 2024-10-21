Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Реал" - "Боруссия" - это ремейк финала минувшего розыгрыша ЛЧ, который завершился победой "Сливочных" 2:0.

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Много изменилось с тех пор. Дортмунд все так же нестабилен, сменил тренера и под руководством Нури Шахина выиграл два стартовых матча ЛЧ с общим счетом 10:1. "Реал", в свою очередь, потерял Крооса, приобрел Мбаппе, но в чемпионате побеждает с трудом и уже проиграл в ЛЧ "Лиллю" (0:1).

У немцев есть зуб на "Реал" после финала, но история против них. Семь раз они приезжали на "Бернабеу", и только дважды уезжали с ничьими при пяти поражениях. Также отметим беспроигрышную серию Мадрида на своем поле, которая тянется во всех турнирах с апреля 2023-го.

Без преувеличения, "Шмелям" нужно прыгнуть выше головы, чтобы в таких обстоятельствах победить на глазах у "сливочной" публики.

Получится ли у них — увидим во вторник , 22 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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