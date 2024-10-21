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Пушич: Это достаточно логично, что многие клубы заинтересованы в Судакове
Но завтра дело будет не только в Судакове, а в игре всей команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
"Судаков, это большой талант, отличный футболист, поэтому для меня достаточно логично, что многие клубы заинтересованы в нем, но завтра будет не его игра, это наша игра. Как я всегда говорю, отдельный футболист может быть на хорошем уровне, только если команда находится на хорошем уровне, поэтому индивидуальный игрок не делает команду лучше, команда делает игрока лучше.
Итак, дело не только в Судакове, это о нас всех. И я надеюсь, если они все хорошо войдут в игру, то проявят свои индивидуальные качества и покажут себя. А о Судакове я могу сказать, что дело не только в его качествах как футболисте, но и в его менталитете, потому, как он работает, какую роль исполняет в команде, это делает его особенным для меня", - рассказал Пушич.
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