Мичел - о матче против ФК Слован Братислава: У нас есть только 12 игроков первой команды

Наставник "Жироны" Мичел высказался о матче третьего тура Лиги чемпионов против ФК "Слован Братислава".

"Мы не можем относиться к этому поединку, как к любой другой игре. Или успокаиваться на том факте, что "Жирона" уже играет в Лиге чемпионов". Читайте также Жирона - Слован: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Мы должны восстановиться и играть, завтра у нас есть только 12 игроков первой команды", - добавил тренер.

Игра против "Слована" состоится 22 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.