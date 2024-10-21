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Тренер Цыганкова - о матче против Слована: У нас есть только 12 игроков первой команды

Лига Чемпионов
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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Цыганкова - о матче против Слована: У нас есть только 12 игроков первой команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Жироны" Мичел высказался о матче третьего тура Лиги чемпионов против ФК "Слован Братислава".

"Мы не можем относиться к этому поединку, как к любой другой игре. Или успокаиваться на том факте, что "Жирона" уже играет в Лиге чемпионов".

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"Мы должны восстановиться и играть, завтра у нас есть только 12 игроков первой команды", - добавил тренер.

Игра против "Слована" состоится 22 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Мичел Санчес Слован (Братислава) Жирона
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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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