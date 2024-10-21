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Тренер Цыганкова - о матче против Слована: У нас есть только 12 игроков первой команды
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Жироны" Мичел высказался о матче третьего тура Лиги чемпионов против ФК "Слован Братислава".
"Мы не можем относиться к этому поединку, как к любой другой игре. Или успокаиваться на том факте, что "Жирона" уже играет в Лиге чемпионов".
"Мы должны восстановиться и играть, завтра у нас есть только 12 игроков первой команды", - добавил тренер.
Игра против "Слована" состоится 22 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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