Сложный вопрос. Эдуардо ответил, за кого сегодня будет болеть в матче Арсенал - Шахтер

Бывший игрок "Шахтера" и "Арсенала" Эдуардо рассказал об ожиданиях от матча команд в рамках 3-го туру Лиги чемпионов , сильных сторонах команд и о своих воспоминаниях прошлого.

– Эдуардо, накануне матча "Шахтера" и "Арсенала" мы хотим поговорить с вами о предстоящем поединке и углубиться в прошлое. Какие ожидания от поединка и как, по-вашему, будут развиваться события в этой игре?

– Считаю, что Лига чемпионов – это турнир невероятного уровня и формата, и, безусловно, нас ожидает чрезвычайно зрелищный поединок. Конечно, "Шахтеру" будет несколько сложно, учитывая, что команда не имеет домашней арены и вынуждена проводить матчи на выезде. Несмотря на то, что "Шахтеру" будет противостоять "Арсенал", который считается одним из сильнейших в мире и, собственно, таковым и является, я уверен, что мы будем наблюдать противостояние сильных команд. Самое важное – нас ждет интересная игра.

– Какие сильные стороны у нынешнего "Шахтера"?

– "Шахтер" имеет значительный и убедительный опыт выступлений на европейской арене. По-моему, сильный прежде всего командной игрой, которая дополняется индивидуальными качествами каждого из футболистов. В составе много качественных молодых и перспективных бразильских исполнителей, а также хороших представителей украинской футбольной школы. Считаю, что у "Шахтера" есть все шансы продемонстрировать свой футбол и заявить о себе, учитывая положительный результат.

– А как насчет "Арсенала"?

– К "Арсеналу" можно применить то же описание, что и к "Шахтеру". Безусловно, мы говорим об одной из лучших команд на сегодняшний день, которая будет играть на своем поле перед собственными болельщиками, что станет значительным усилением. Уверен, что атмосфера на стадионе будет невероятной, она будет заполнена. Арсенал также имеет индивидуально сильных исполнителей, а стили игры Шахтера и Арсенала похожи в их стремлении демонстрировать атакующий футбол и диктовать свой рисунок игры. Итак, как я уже отмечал, нас ждет интересное противостояние.

– В 2010 году вы из "Арсенала" перешли в "Шахтер". Расскажите об этом трансфере и ваших мнениях в тот момент.

– Если вспоминать тот период моей жизни, то он, безусловно, хорошо запечатлелся в моей памяти. Я помню свой переход к "Шахтеру", помню каждый день – это был поистине невероятный спектр эмоций. Я чувствовал себя одновременно счастливым и, возможно, немного смущенным. Я очень благодарен "Шахтеру" за пройденный этап жизни, за то, кем стал, и каким футболистом меня воспитали. Также я благодарен за возможность продолжить свою карьеру на высшем уровне. Относительно матча 2010 года это было очень странное и трудное для описания ощущение. Еще буквально два месяца назад я был игроком "Арсенала", а через два месяца после трансфера уже играл против своей бывшей команды в составе "Шахтера". Это чувство сложно забыть, и эти матчи навсегда в моей памяти и сердце. Мне удалось забить два гола, и это был невероятный момент, который сложно описать словами. Этот сезон "Шахтер" провел блестяще, он вошел в историю клуба как один из лучших.

– Какие это эмоции – побеждать такую ​​команду, как "Арсенал"?

– Безусловно, как я уже отмечал, это был невероятный спектр эмоций и побеждать команду такого уровня – особый вид удовольствия. Могу сказать, что тогда наша подготовка не слишком отличалась, несмотря на то, что матчи Лиги чемпионов имеют совсем другой уровень. Но мы всегда готовились ко всем соперникам с одинаковым вниманием, и игра с Арсеналом не стала исключением. Для меня всегда было важно одерживать победу через командную игру, и если я смог помочь, это придавало уверенности в собственных силах и вызывало ощущение эйфории.

– Уверены, что сейчас вы следите за выступлениями обоих коллективов. Как изменились эти команды с момента, когда вы играли в составе как "Шахтера", так и "Арсенала"?

– Возвращаясь к тем годам, считаю, что Арсенал переживал хороший период во время моего пребывания в команде. Это были отличные сезоны, мы постоянно занимали высокие места, демонстрируя атакующую игру, и радовали болельщиков. Впоследствии ситуация несколько изменилась. Не скажу, что это произошло из-за того, что я ушел, но так совпало, что Арсенал долгое время не мог попасть в Лигу чемпионов, хотя раньше был регулярным участником турнира. Команда даже оказывалась в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, не борясь за большие достижения. Конечно, я рад, что эта тенденция изменилась и сейчас "Арсенал" снова является одним из доминирующих клубов.

Что касается "Шахтера", то в те годы он также доминировал во внутренних соревнованиях, в частности в УПЛ, регулярно преуспевал в Лиге чемпионов, доходя до 1/8 финала. Был период, когда клуб играл в полуфинале Лиги Европы, подчеркивающий высокую конкурентоспособность на европейской арене. "Шахтер" всегда славился качественной игрой бразильцев и умением работать с талантами, привлекая футболистов, подходящих команде, учитывая ее стиль и видение тренеров. Мои земляки часто отмечались как на внутренних соревнованиях, так и на европейской арене.

Конечно, война, которая началась в 2014 году и переросла в полномасштабное вторжение, оказала большое влияние на клуб. Шахтер не может играть на своей домашней арене, война сказалась на всех сферах жизни. Искренне сочувствую не только "Шахтеру" и его сотрудникам, но и всей Украине – стране, где я провел отличные годы. Хотя сейчас я не в Украине, но всегда слежу за событиями. Уверен, что "Шахтер" продемонстрирует достойную игру и в первую очередь будет играть за свою страну, поэтому ожидаю интересного противостояния.

– Достаточно непростой вопрос для вас, но за кого вы будете болеть в противостоянии "Арсенала" с "Шахтером"?

– Это действительно очень сложный вопрос, мне придется немного себя помучить, чтобы дать правильный ответ. Однако учитывая, что я общаюсь с вами и вспоминаю те замечательные годы, которые провел в Украине, с большим колебанием выбора "Шахтер". Оба клуба для меня очень близки и важны, они имеют особое место в моем сердце, однако учитывая ситуацию в Украине и учитывая, что мой сын родился там, хотя и не имеет украинского гражданства, но имеет свидетельство о рождении в Украине, завтра я буду болеть за "Шахтер". Украина для меня не чужда, и все эти факторы влияют на мое решение.

– Завершим наш диалог вашим обращением к болельщикам "Шахтера".

– В первую очередь, хочу пожелать скорейшего завершения всего того ужаса, который происходит сейчас у вас дома, на родине. Никогда не прекращайте верить в лучшее – я уверен, что оно впереди. Не оставляйте свой родной клуб и свою страну, и пусть мир воцарится в ваших сердцах, вашей стране и вашем доме. Желаю вам всего лучшего и победы в матче с "Арсеналом".