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Лужный: Может, Арсенал не настроится на Шахтер, подумав, что легко забьет 5-7 голов. Будет 1:1

Лига Чемпионов
Обновлено

Экс-футболист надеется, что соперник недооценит горняков

Лужный: Может, Арсенал не настроится на Шахтер, подумав, что легко забьет 5-7 голов. Будет 1:1

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Легендарный украинский защитник Олег Лужный поделился прогнозом на матч третьего тура Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Шахтером".

“Арсенал выглядит несколько лучше и обладает большим преимуществом, но не столь разительным. Никогда нельзя недооценивать соперника. Это футбол и никто заранее не знает, что произойдет. Может "Арсенал" не настроится на "Шахтер", подумав, что они легко забьют 5-7 голов, а "горняки" наоборот "упрутся". И что дальше?"

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“Мне не нравится стиль игры “Арсенала”. Это футбол поперек-обратно, а не агрессивная игра вперед. Шансы 50 на 50. С каким счетом завершится игра? Пусть будет 1:1”, – считает бывший игрок “канониров”.

Матч состоится сегодня в 22.00.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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