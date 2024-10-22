Лужный: Может, Арсенал не настроится на Шахтер, подумав, что легко забьет 5-7 голов. Будет 1:1

Легендарный украинский защитник Олег Лужный поделился прогнозом на матч третьего тура Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Шахтером".

“Арсенал выглядит несколько лучше и обладает большим преимуществом, но не столь разительным. Никогда нельзя недооценивать соперника. Это футбол и никто заранее не знает, что произойдет. Может "Арсенал" не настроится на "Шахтер", подумав, что они легко забьют 5-7 голов, а "горняки" наоборот "упрутся". И что дальше?"