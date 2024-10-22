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Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

22 октября состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 между "Арсеналом" и "Шахтером". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

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Подопечные Марино Пушича занимают 27-е место в турнирной таблице, имея в своем активе один пункт. Команда Микеля Артеты идут на 13-й строчке, набрав 4 очка.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 3-й тур
22.10.2024
Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" 22:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Арсенал - Шахтер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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