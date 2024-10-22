Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

22 октября состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 между "Арсеналом" и "Шахтером". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Подопечные Марино Пушича занимают 27-е место в турнирной таблице, имея в своем активе один пункт. Команда Микеля Артеты идут на 13-й строчке, набрав 4 очка.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 3-й тур

22.10.2024

Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" 22:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1