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Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
22 октября состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 между "Арсеналом" и "Шахтером". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".
Подопечные Марино Пушича занимают 27-е место в турнирной таблице, имея в своем активе один пункт. Команда Микеля Артеты идут на 13-й строчке, набрав 4 очка.
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Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 3-й тур
22.10.2024
Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" 22:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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