Брест - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В Генгаме на стадионе "Стад де Рудуру" состоится матч третьего тура Этапа лиги Лиги чемпионов между "Брестом" и "Байером". Обе команды предыдущие свои два матча выиграли.

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На выходных "Брест" в местном чемпионате сыграл вничью с "Ренном" – 1:1."Байер" в волевом стиле обыграл "Айнтрахт" - 2:1. Достаточно неожиданно после двух туров Лиги чемпионов видеть эти две команды среди лучших, но своей игрой они этого заслужили.

Лига чемпионов. Этап лиги. Третий тур

"Брест" - "Байер"

23.10.2024. 19:45. Генгом. "Стад де Рудуру"

Трансляция - Мегого Футбол-2