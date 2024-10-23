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Брест - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брест - Байер. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брест - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Генгаме на стадионе "Стад де Рудуру" состоится матч третьего тура Этапа лиги Лиги чемпионов между "Брестом" и "Байером". Обе команды предыдущие свои два матча выиграли.

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На выходных "Брест" в местном чемпионате сыграл вничью с "Ренном" – 1:1."Байер" в волевом стиле обыграл "Айнтрахт" - 2:1. Достаточно неожиданно после двух туров Лиги чемпионов видеть эти две команды среди лучших, но своей игрой они этого заслужили.

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Лига чемпионов. Этап лиги. Третий тур

"Брест" - "Байер"

23.10.2024. 19:45. Генгом. "Стад де Рудуру"

Трансляция - Мегого Футбол-2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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