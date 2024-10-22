Шахин перед игрой с Реалом: Мы не можем просто стоять у своих ворот

Не прошло полгода с последнего финала Лиги чемпионов, как мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия" снова встретятся между собой в этом турнире. С тех пор в обеих командах произошли определенные изменения, однако "черно-желтые" не собираются играть с позиции аутсайдера, уверяет главный тренер немцев Нури Шахин.

"Я хотел бы, чтобы мы были здесь в полном составе, но с нами хорошая команда. Мы тренировались в Дортмунде, потому что у нас много выездных игр в ближайшие несколько дней, поэтому мы хотели провести как можно больше времени в нашем привычном окружении. Мы сможем сделать это [победить], только если будем работать как одна команда. Ребята знают, каков наш план на этот матч. Чтобы добиться успеха против "Реала", вы также должны играть в футбол. Мы не можем просто стоять у своих ворот. Нам нужна уверенность и немного удачи на нашей стороне против действующих чемпионов", - заявил Нури Шахин.

Добавим, что поединок "Реал" - "Боруссия Дортмунд" состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Сантьягу Бернабеу".