Кучер объяснил, как Шахтеру избежать разгрома от Арсенала: Не дать поймать им кураж

Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер поделился своими мыслями относительно матча "горняков" с "Арсеналом" в Лиге чемпионов.

- Есть опасения за "горняков" в поединке против "Арсенала"?

- Конечно, есть, мы понимаем, какой командой является "Арсенал". Будет очень трудно, к тому же мы играем на выезде. Лондонцы уступили "Борнмуту" в последнем матче АПЛ, для них эта игра была тяжелой. Они играли вдесятером, проиграли, сейчас поединок в ЛЧ на домашнем стадионе, конечно, футболисты "Арсенала" будут злые и очень агрессивные. Игрокам "Шахтера" нужно быть сконцентрированными во всех аспектах игры. У них не должно быть никакой расслабленности, если "горняки" будут с мячом, то "Арсенал" будет очень агрессивно прессинговать. Надо сыграть очень внимательно, но мы понимаем, что лондонцы очень мощная команда, легко не будет.

- Какой результат будет положительный для "Шахтера"?

- Трудно сказать, какой... Но, чтобы надеяться на него, "Шахтеру" нужно показать хорошую контригру, хорошо сыграть в переходной фазе из обороны в атаку и где-то поймать свой шанс. Понятно, что мы будем играть вторым номером, учитывая текущую силу "Арсенала". Контргра и скорость в переходных фазах из обороны в атаку, вот что нужно. Надо будет быстро возвращаться назад, быть очень внимательными, лондонцы очень сильны индивидуально. Всем нужно отдать всё и всему уделять внимание.

- Если Артета прибегнет к ротации, то это сильно поможет "горнякам"?

Нет, у "Арсенала" там есть два полноценных состава, так что из-за этой ротации команда может играть намного агрессивнее.

- Что ни в коем случае нельзя делать "Шахтеру", чтобы не нарваться на разгром?

- Чтобы не нарваться на него не надо ошибаться в обороне. Нужно очень внимательно и надежно сыграть сзади, не дать разбежаться игрокам "Арсенала", не дать поймать им кураж. Будет тяжело, если "горняки" дадут свободу "канонирам", надо "сидеть на ноге", как говорят, закусить, не давать свободно принимать решения. Но мы понимаем, что это будет нелегко сделать, для этого нужно стараться, отдавать все на футбольном поле.

- Видите еще какие-то козыри у "Шахтера", которые можно использовать против "Арсенала"?

- Быстрые футболисты. Как я говорил, нужно очень продуктивно сыграть в контригре, у нас есть скоростные игроки, которые могут это делать, также в переходных фазах должно быть все слаженно, - сказал Кучер.

Матч начнется сегодня в 22:00 по Киеву.