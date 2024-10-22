Лига Чемпионов
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Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с английскими клубами? Квиз от UA-Футбол
Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с английскими клубами? Квиз от UA-Футбол
Getty Images
Сегодня, 22-го октября, в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против лондонского "Арсенала". Это уже будет пятая игра между этими клубами. Сейчас сохраняется паритет - каждая команда выигрывала по два раза.
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "горняки" играли против команд из Туманного Альбиона, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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