Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с английскими клубами? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 22-го октября, в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против лондонского "Арсенала". Это уже будет пятая игра между этими клубами. Сейчас сохраняется паритет - каждая команда выигрывала по два раза.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "горняки" играли против команд из Туманного Альбиона, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.