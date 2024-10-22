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Тренер Ювентуса: Мы всегда должны выкладываться на полную, веря в нашу стратегию до конца

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Наставник туринцев также комплиментарно высказался об игре швабов

Тренер Ювентуса: Мы всегда должны выкладываться на полную, веря в нашу стратегию до конца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся между собой "Ювентус" и "Штутгарт". Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта на предматчевой пресс-конференции отметил, что его игроки должны придерживаться собственного плана на игру, чтобы достичь положительного результата против "швабов".

""Штутгарт" хорошо играет, они очень хорошо прессингуют, организуются, выстраивают линию из пяти игроков, которую трудно преодолеть. Они мне очень нравятся, это будет прекрасный матч. Мы должны быть цельными, не давая им играть в комфортную игру: это означает держать мяч, бороться и защищаться вместе, когда это нужно, закрывать пространства, не давая им шансов играть в собственную игру... Мы всегда должны выкладываться на полную, веря в нашу стратегию до конца: не случайно, что в субботу мы обыграли "Лацио" на последних минутах", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что поединок "Ювентус" - "Штутгарт" состоится 22 октября в 22:00 в Турине на "Ювентус Стэдиум".

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Штутгарт
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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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