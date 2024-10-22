Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовый состав Шахтера в выездном матче против Арсенала в ЛЧ 2000/01? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Getty Images
22-го октября донецкий "Шахтер" на "Эмирейтс" сыграет против лондонского "Арсенала" в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.
Сейчас команды провели четыре очные встречи. Первая из них была почти четверть века назад - на групповом раунде ЛЧ 2000/01. Тогда еще на "Хайбери" "горняки" выигрывали 2:0, но, к сожалению, минимально уступили 2:3.
Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том выездном матче против "канониров" в Лиге чемпионов 2000/01. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Популярное сейчас
- Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
- Буковина уволила Кривенцова с поста главного тренера, - СМИ
- В Судане сбили военно-транспортный самолет с россиянами на борту. ВИДЕО
- Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев