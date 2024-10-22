Вспомните стартовый состав Шахтера в выездном матче против Арсенала в ЛЧ 2000/01? Квиз от UA-Футбол

22-го октября донецкий "Шахтер" на "Эмирейтс" сыграет против лондонского "Арсенала" в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Сейчас команды провели четыре очные встречи. Первая из них была почти четверть века назад - на групповом раунде ЛЧ 2000/01. Тогда еще на "Хайбери" "горняки" выигрывали 2:0, но, к сожалению, минимально уступили 2:3.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том выездном матче против "канониров" в Лиге чемпионов 2000/01. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.