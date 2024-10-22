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Ювентус - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Ювентус - Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Какой "Ювентус" настоящий? Тот, который выиграл три матча со счетом 3:0 или который сыграл три со счетом 0:0? Какой "Штутгарт" настоящий? Тот, который разнес дортмундскую "Боруссию" и уверенно победил менхенгладбахскую, или тот, который проиграл "Фрайбургу" и не переиграл дома "Славию"? Вряд ли даже очный матч даст точные ответы на эти вопросы. Но он просто должен быть интересным.
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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Третий тур
22 октября. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"
Трансляция: Megogo 4
Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)
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