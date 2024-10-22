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Реал - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Реал - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Реал - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" перед Эль Класико отдохнуть не сможет. "Боруссия" неоднозначно начала чемпионат, но в ЛЧ она хороша, и у нее точно есть зуб на "сливочных" после финала ЛЧ-2024.

Нас ждет интересный матч, где Мадриду придется не только атаковать, но и отбиваться, и беречь силы, ведь "Барса" на таком ходу, что на выходных не простит малейших ошибок.

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Лига чемпионов. 3-й тур
22 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Боруссия Дортмунд"
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляция матча Реал - Боруссия Д
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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