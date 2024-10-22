Реал - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Реал" перед Эль Класико отдохнуть не сможет. "Боруссия" неоднозначно начала чемпионат, но в ЛЧ она хороша, и у нее точно есть зуб на "сливочных" после финала ЛЧ-2024.

Нас ждет интересный матч, где Мадриду придется не только атаковать, но и отбиваться, и беречь силы, ведь "Барса" на таком ходу, что на выходных не простит малейших ошибок.

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Лига чемпионов. 3-й тур

22 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Боруссия Дортмунд"

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2