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Реал - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Реал - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" перед Эль Класико отдохнуть не сможет. "Боруссия" неоднозначно начала чемпионат, но в ЛЧ она хороша, и у нее точно есть зуб на "сливочных" после финала ЛЧ-2024.
Нас ждет интересный матч, где Мадриду придется не только атаковать, но и отбиваться, и беречь силы, ведь "Барса" на таком ходу, что на выходных не простит малейших ошибок.
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Лига чемпионов. 3-й тур
22 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Боруссия Дортмунд"
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляция матча Реал - Боруссия ДСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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