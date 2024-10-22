  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Милан - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Милан - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Милан - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" стартовал в общем раунде Лиги Чемпионов с двух поражений подряд. Критиковать сложно - соперники были серьезными. Но и "россонери" не заслужили ни очков, ни особой похвалы. В следующем туре ехать в гости к мадридскому "Реалу", так что во вторник победа нужна любой ценой. Что касается "Брюгге", то бельгийцы после проигрыша в первом туре от "Боруссии", в следующем поединке переиграли минимально "Штурм". У бельгийцев есть серьезные кадровые проблемы. Главная из них - потеря датского сборника Андреаса Сков Олсена. У Густафа Нилссона проблемы с ахиллом. Каспер Нильсен под вопросом из-за мышечного повреждения. Бьорн Мейер восстановился после операции, но кондиции явно набрать не успел.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
1.43
5.00
7.10
Узнать больше

Лига чемпионов. 3-й тур
22 октября, 19:45. Милан. "Сан-Сиро"
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Мілан - Брюгге
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Компани: Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против Барселоны
yellow-arrow
Брест – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Реал - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Брюгге Милан смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости