Милан - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Милан" стартовал в общем раунде Лиги Чемпионов с двух поражений подряд. Критиковать сложно - соперники были серьезными. Но и "россонери" не заслужили ни очков, ни особой похвалы. В следующем туре ехать в гости к мадридскому "Реалу", так что во вторник победа нужна любой ценой. Что касается "Брюгге", то бельгийцы после проигрыша в первом туре от "Боруссии", в следующем поединке переиграли минимально "Штурм". У бельгийцев есть серьезные кадровые проблемы. Главная из них - потеря датского сборника Андреаса Сков Олсена. У Густафа Нилссона проблемы с ахиллом. Каспер Нильсен под вопросом из-за мышечного повреждения. Бьорн Мейер восстановился после операции, но кондиции явно набрать не успел.

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Лига чемпионов. 3-й тур

22 октября, 19:45. Милан. "Сан-Сиро"

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2