Компани: Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против Барселоны

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против "Барселоны". Сейчас мы играем против каталонцев, и она важна, потому что это наш следующий матч. Но когда после этого мы сыграем с "Бохумом" - у меня будет такой же настрой.

"Бавария" всегда должна стремиться к победе. Конечно, "Барселона" - большой клуб, и это большой поединок. Но именно поэтому мы участвуем в этом соревновании, потому что нам нравятся такие игры", - сказал специалист.