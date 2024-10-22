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Компани: Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против Барселоны

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Компани: Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против "Барселоны". Сейчас мы играем против каталонцев, и она важна, потому что это наш следующий матч. Но когда после этого мы сыграем с "Бохумом" - у меня будет такой же настрой.

"Бавария" всегда должна стремиться к победе. Конечно, "Барселона" - большой клуб, и это большой поединок. Но именно поэтому мы участвуем в этом соревновании, потому что нам нравятся такие игры", - сказал специалист.

Поединок "Барселона" - "Бавария" состоится 23 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Bavarian Football Works
Опубликовал: Александр Бураков
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