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ПСЖ - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
ПСЖ - ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" будет принимать "ПСВ" на стадионе "Парк-де-Пренс". Парижане в первом туре Лиги Чемпионов выиграли у "Жироны", но проиграли "Арсеналу", тем временем нидерландский клуб сыграл вничью со "Спортингом" и проиграл "Ювентусу". Обе команды демонстрируют высокий уровень игры в своих чемпионатах, однако на международной арене у них возникают трудности. Скоро мы узнаем, сможет ли "ПСЖ", звездный состав которого всегда на высоте, воспользоваться преимуществом родных стен, или же "ПСВ" удастся удивить соперника своей атакующей игрой.
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Лига чемпионов. 3-й тур
22 октября, 22:00. Париж. "Парк де Пренс"
Арбитр: Глен Нюберг (Швеция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
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