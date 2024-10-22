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Прямо из Лондона. Стало известно, кто прокомментирует матч Арсенал - Шахтер
Поединок покажет MEGOGO
Фото: instagram.com/vadym_skichko
Медиасервис MEGOGO назвал имя комментатора сегодняшнего матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 "Арсенал" - "Шахтер".
Им стал действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Скичко. Он будет работать из Лондона.
В 21:00 начнется студия MEGOGO с ведущими Александрой Кучеренко и Владимиром Кобельковым, она продолжится в перерыве и после завершения игры. Их гостями будут Александр Головко и Вячеслав Шевчук.
Матч "Арсенал" - "Шахтер" пройдет на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по Киеву.
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