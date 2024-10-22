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Прямо из Лондона. Стало известно, кто прокомментирует матч Арсенал - Шахтер

Лига Чемпионов

Поединок покажет MEGOGO

Прямо из Лондона. Стало известно, кто прокомментирует матч Арсенал - Шахтер

Фото: instagram.com/vadym_skichko

Новина українською

Медиасервис MEGOGO назвал имя комментатора сегодняшнего матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 "Арсенал" - "Шахтер".

Им стал действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины Вадим Скичко. Он будет работать из Лондона.

В 21:00 начнется студия MEGOGO с ведущими Александрой Кучеренко и Владимиром Кобельковым, она продолжится в перерыве и после завершения игры. Их гостями будут Александр Головко и Вячеслав Шевчук.

Матч "Арсенал" - "Шахтер" пройдет на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Megogo Вадим Скичко
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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