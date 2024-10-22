Тренер Штутгарта о Ювентусе: Это команда, которая почти не имеет слабых мест

В третьем туре Лиги чемпионов сыграют между собой "Ювентус" и "Штутгарт". Главный тренер "швабов" столкнулся с определенными кадровыми проблемами, поскольку он не сможет рассчитывать в этом матче на Загаду, Криса Фюриха, Леонидаса Стергиу, Джастина Диля и Луку Раймунда. На предматчевой пресс-конференции Себастьян Генесс отметил, что его подопечные настроены на положительный результат с сильным соперником.

"Мы проанализировали игру в Мюнхене и оставили ее позади. Для нас было важно быстро переключить наше внимание, чтобы с нетерпением ждать этого большого вызова на выезде против "Ювентуса". Это команда, которая почти не имеет слабых мест. Нас это не смущает; мы здесь для того, чтобы играть в свою игру и добиваться успеха. Мы хотим действовать на опережение и играть смело, что является одной из наших характерных черт. Если мы это сделаем, то сможем оказать давление на "Юве"", - заявил Себастьян Генесс.

Добавим, что матч "Ювентус" - "Штутгарт" состоится сегодня, 22 октября, в 22:00 в Турине.