"Ты в долгу перед нами". Лапорта обратился к Флику перед матчем с Баварией в ЛЧ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта попросил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика взять реванш у "Баварии" в Лиге чемпионов за разгром со счетом 8:2 в четвертьфинале этого турнира в сезоне-2019/20.

"Ты в долгу перед нами. Лучше победить с более крупным счетом, но если мы выиграем, то это уже хорошо", — цитирует Лапорту AS.

Напомним, поединок "Барселона" — "Бавария" пройдёт 23 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.