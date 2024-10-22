Штурм - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В третьем туре Лиги чемпионов сежду собой сыграют австрийский "Штурм" и португальский "Спортинг". Команды встречались в прошлом году в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Тогда, в групповом этапе, дважды победу праздновал "Спортинг". Теперь "Штурм" будет иметь возможность взять реванш.

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Лига чемпионов. 3-й тур

22 октября, 22:00. "Вертерзее Штадион", Клагенфурт

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8