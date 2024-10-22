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Штурм - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Штурм - Спортинг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре Лиги чемпионов сежду собой сыграют австрийский "Штурм" и португальский "Спортинг". Команды встречались в прошлом году в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Тогда, в групповом этапе, дважды победу праздновал "Спортинг". Теперь "Штурм" будет иметь возможность взять реванш.
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Лига чемпионов. 3-й тур
22 октября, 22:00. "Вертерзее Штадион", Клагенфурт
Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Штурм - СпортінгСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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