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Чуйченко: В последнее время у Шахтера в атаке не клеится игра и не все получается

Лига Чемпионов

"Горняков" ожидает сложная игра против "Арсенала"

Чуйченко: В последнее время у Шахтера в атаке не клеится игра и не все получается

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный в прошлом украинский форвард Сергей Чуйченко поделился своими мыслями о предстоящем матче между "Арсеналом" и "Шахтером" в Лиге чемпионов.

- "Арсенал" - это элитная команда, которая борется за место в тройке лидеров АПЛ. А чемпионат Англии по уровню сейчас находится на первом месте в мире, это топ-лига. Считаю, что у "Арсенала" очень хорошая и стабильная команда во всех линиях.

- Хотя впервые в сезоне лондонцы проиграли в рамках АПЛ накануне матча с "Шахтером".

- Так, перед поединком с "Шахтером" они в меньшинстве проиграли матч "Борнмуту" со счетом 0:2. Хотя "канониры" даже вдесятером много моментов создали, но не реализовали их. Поэтому это поражение можно назвать исключением из правил. Я считаю, что "Шахтер" в этом туре Лиги чемпионов встретится с очень сильным соперником. Очень сложно будет дончанам, потому что "Арсенал" играет на своем поле при поддержке фанатов. Если в целом посмотреть, то у лондонцев очень сильная и квалифицированная команда во всех линиях. Поэтому "Шахтеру" будет очень и очень трудно в этом поединке.

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- Интересно также, даст ли наставник "Арсенала" Микель Артета сыграть украинскому легионеру команды Александру Зинченко, который матч с "Борнмутом" провел на замене. Как вы считаете?

- Сложно сказать относительно того, сыграет ли в этой встрече Зинченко. Александр после травмы и, естественно, что сейчас набирает форму. Выйдет ли украинец на поле, будет решать уже Артета. Тренерский штаб "Арсенала" и персонал команды будут определять, в каких кондициях он находится. То есть, Артета будет решать по ходу встречи, когда Зинченко будет нужен и полезен на поле.

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- "Шахтер" перед матчем с "Арсеналом" выиграл у "Колоса" со счетом 1:0. Что скажете по поводу такого результата накануне еврокубкового поединка?

- Да, дончане выиграли у команды из Ковалевки. Но скажу, что в последнее время у "Шахтера" в атаке не клеится игра и не все получается. Понимаю, что перед матчем Лиги чемпионов три очка добыли, молодцы. Но мы привыкли "Шахтер" видеть намного агрессивнее и намного лучше. Может, спад у команды. "Горняки" имеют много квалифицированных игроков как для чемпионата Украины. Но, понятное дело, что в Лиге чемпионов с такими командами, как "Арсенал", им трудно бороться, потому что уровень футболистов у европейских топ-клубов сильнее, - резюмировал Чуйченко.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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