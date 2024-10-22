Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола рассказал о состоянии лидеров команды перед матчем в Лиге чемпионов
Известно, кто пропустит игру
Getty Images / Global Images Ukraine
На своей предматчевой пресс-конференции главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер и Кевин Де Брюйне пропустят игру против "Спарты" в Лиге чемпионов.
"Все игроки, кроме Родри и Оскара Бобба, тренируются и чувствуют себя уже намного лучше, но некоторые не в лучшей форме, как Кевин де Брюйне. Кайл Уокер тоже не готов, у него есть проблема с коленом. Я не знаю, как долго они будут отсутствовать".
Отметим, что Кевин де Брюйне на прошлой неделе вернулся к тренировкам с командой после травмы.
"Фил Фоден чувствует себя намного лучше. Он отыграл несколько минут в последнем матче с "Вулверхэмптоном". Он счастлив, здоров и находится в хорошей форме", — отметил Гвардиола.
Напомним, что в среду на этой неделе, 23 октября в 22:00, "Манчестер Сити" проведет домашний матч Лиги чемпионов против "Спарты".
Популярное сейчас
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Экс-сотрудник Ингульца: Поворознюк создал империю в регионе. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов
- Арсенал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 22.10.2024
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев