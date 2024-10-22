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Пеп Гвардиола рассказал о состоянии лидеров команды перед матчем в Лиге чемпионов

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Известно, кто пропустит игру

Пеп Гвардиола рассказал о состоянии лидеров команды перед матчем в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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На своей предматчевой пресс-конференции главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер и Кевин Де Брюйне пропустят игру против "Спарты" в Лиге чемпионов.

"Все игроки, кроме Родри и Оскара Бобба, тренируются и чувствуют себя уже намного лучше, но некоторые не в лучшей форме, как Кевин де Брюйне. Кайл Уокер тоже не готов, у него есть проблема с коленом. Я не знаю, как долго они будут отсутствовать".

Отметим, что Кевин де Брюйне на прошлой неделе вернулся к тренировкам с командой после травмы.

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"Фил Фоден чувствует себя намного лучше. Он отыграл несколько минут в последнем матче с "Вулверхэмптоном". Он счастлив, здоров и находится в хорошей форме", — отметил Гвардиола.

Напомним, что в среду на этой неделе, 23 октября в 22:00, "Манчестер Сити" проведет домашний матч Лиги чемпионов против "Спарты".

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Источник:
Сайт УЄФА
Опубликовал: Андрей Журба
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