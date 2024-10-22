Бондаренко: Сейчас Арсенал, может быть, одна из лучших команд Англии

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко дал комментарий перед выездным поединком с "Арсеналом" в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов.

"После жеребьевки я говорил, что на бумаге игра с "Арсеналом" выглядит сложнее всего. Если даже взять прошлый матч с "Аталантой", я думаю, что он тоже был очень сложным и команда непростая. Но "Арсенал" на выезде выглядит очень неприятно. Это сейчас, может быть, одна из лучших команд Англии. Сейчас у них такая борьба с "Манчестер Сити". У них все сильные индивидуально футболисты и командная работа. Одна из самых лучших команд, проще сказать, чего им не хватает, потому что сильных сторон у них много.

Кто у соперника может создать больше проблем? Думаю, когда у тебя в составе игроки, каждый из которых стоит по 70 миллионов, то в каждом отдельном матче можно ожидать, что кто-то выстрелит. Но мне больше всего нравится Сака и Эдегор. Я не уверен, что они будут оба играть. Этих двух футболистов я бы выделил.

Не общался с Зинченко об этой встрече. Я думаю, может, Коля [Матвиенко] общался. Они лучшие друзья, потому могли. Я думаю, что Зинченко мог сказать: "Готовьтесь", - сказал Бондаренко.