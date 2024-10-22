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Атлетико - Лилль: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Атлетико - Лилль: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Атлетико - Лилль: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

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В эту среду, 23 октября, в третьем туре Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" будет принимать "Лилль". Во втором туре "Лилль" дома сенсационно одолел "Реал Мадрид" (1:0). На их пути в самом престижном еврокубковом турнире стоит еще один клуб из Мадрида.

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Обе команды получили по три очка в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды впервые встретятся между собой, поэтому увидим, какой из этих коллективов окажется сильнее.

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Поединок третьего тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Лилль" состоится в среду, 23 октября 2024 года, в 22:00. Встреча пройдет в Мадриде, на стадионе "Метрополитано".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляція матчу Атлетіко - Лілль
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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