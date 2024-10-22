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Монако - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Монако - Црвена Звезда. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Монако - Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: AS Monaco, Twitter

Новина українською

В третьем туре Лиги Чемпионов на стадионе "Стад Луи Второй" встретятся французский "Монако" и сербская "Црвена Звезда".

В Лиге Чемпионов "Монако" сенсационно победил "Барселону" и откамбечился в матче с "Динамо Загреб". Сейчас у французской команды 4 очка. К тому же, в Лиге 1 они идут наравне с ПСЖ и уступают лишь по разнице мячей.

"Црвена Звезда" - лидер чемпионата Сербии, но одна из аутсайдеров Лиги Чемпионов. Команда проиграла "Бенфике" и "Интеру", но первым смогла забить гол. Прервётся ли неудачная серия команды - узнаем в матче.

Матч начнётся 22 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

22 октября. 19:45. Монако. "Стад Луи Второй"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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