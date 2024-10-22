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Флик - о матче ЛЧ против Баварии: Мы готовы к поединку
Специалист высказался о соперниках в третьем туре ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Баварии".
"Мы готовы к завтрашнему поединку. Мы чувствуем себя хорошо. "Бавария" - великолепная команда, и каждый хочет встретиться с лучшими.
Каждая игра имеет свои особые требования, и к каждой из них нужно готовиться по-разному. Мы встречаемся с игроками, общаемся с ними... Это нелегко, потому что времени мало", - сказал тренер.
Добавим, что матч "Барселона" - "Бавария" состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.
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