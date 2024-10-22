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Мизерные. Эксперт оценил шансы Шахтера в матче против Арсенала
Владимир Микитин - о грядущем матче Арсенал - Шахтер
shakhtar.com
Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Микитин ценил шансы "горняков" добиться сегодня положительного результата в очередном поединке группового раунда
"Шансы у "Шахтера" мизерные. Обе команды придерживаются похожего игрового стиля, но у "пушкарей" исполнители значительно более высокого уровня.
Все же, как говорится, надежда умирает последней, тем более в истории выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов были уже случаи, когда он неожиданно "выстреливал". Вспомните победы над "Реалом", "Лейпцигом". Прекрасно осознаю, что класс нынешнего "Шахтера" заметно ниже, однако же бывают приятные исключения. А что если на этот раз в Лондоне пазлы таки сойдутся? Но для этого надо, чтобы сегодня "Шахтер" сыграл идеально: надежно в защите, креативно в середине поля и был успешным в реализации тех нескольких голевых моментов, которые создаст у ворот хозяев", - сказал Микитин.
Напомним, что матч "Арсенал" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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