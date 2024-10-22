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Пример для подражания. Шахтер U-19 в Юношеской Лиге УЕФА обыграл Арсенал

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер U-19 внезапно обыграл сверстников из Арсенала

Пример для подражания. Шахтер U-19 в Юношеской Лиге УЕФА обыграл Арсенал

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" провела свой очередной матч в Юношеской Лиге УЕФА. Следуя по графику своих старших братьев, "горняки" сегодня сыграли на выезде с лондонским "Арсеналом", и на удивление, переиграли "канониров" со счетом 1:0.

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"Шахтер" забил быстрый гол уже на 14-й минуте, после того как Галонский при ошибке обороны хозяев первый разобрался в штрафной "канониров".

После забитого команда Белика села в игру вторым номером и довольно успешно отбивалась от не самых опасных атак молодых "канониров".

В концовке "Арсенал" организовал серьезный навал, "Шахтеру" пришлось непросто, но в итоге, матч так и закончился минимальной победой "горняков".

Отметим, что у "Шахтера" U-19 уже 6 очков после трех матчей. Неплохой пример для подражания для первой команды.

"Арсенал" U-19 – "Шахтер" U-19 0:1

Голы: Галонский, 14

Удаление: Бундаш (90+8, Шахтер, вторая желтая)

"Шахтер" U-19: Баглай, Огарков, Костюк, Башмарин, Дрозд, Бундаш, Галонский, Цуканов (Стрельчук, 90+2), Сметана, Тютюнов (Трифаненко, 73) Ломага (Петрук, 73)

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Комментарии
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andrey B
22.10.2024 в 17:34
а разве воробей тренирует шахтёр u-19?
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Комментарии 2
andrey B
22.10.2024 в 17:34
а разве воробей тренирует шахтёр u-19?
Ответить
0
0
Думитреску (Новомосковск)
22.10.2024 в 17:57
Черниш довбодятел. Бєліка з Воробейом переплутав
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