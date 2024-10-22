"Наша цель - привезти домой три очка". Директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Барселоны

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился своими мыслями о выступлении команды в Лиге чемпионов.

"Мы сейчас даже не смотрим на турнирную таблицу. Это особый формат, новый для всех. Сыграно всего два тура. Завтра мы играем против "Барселоны", и наша цель - привезти домой три очка - независимо от места в таблице", - сказал Фройнд.