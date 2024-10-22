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"Наша цель - привезти домой три очка". Директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Барселоны

Лига Чемпионов

Команда настроена на победу

"Наша цель - привезти домой три очка". Директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Барселоны

Фото: The Volante

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Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился своими мыслями о выступлении команды в Лиге чемпионов.

"Мы сейчас даже не смотрим на турнирную таблицу. Это особый формат, новый для всех. Сыграно всего два тура. Завтра мы играем против "Барселоны", и наша цель - привезти домой три очка - независимо от места в таблице", - сказал Фройнд.

23 октября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Кристоф Фройнд
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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