Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Наша цель - привезти домой три очка". Директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Барселоны
Команда настроена на победу
Фото: The Volante
Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился своими мыслями о выступлении команды в Лиге чемпионов.
"Мы сейчас даже не смотрим на турнирную таблицу. Это особый формат, новый для всех. Сыграно всего два тура. Завтра мы играем против "Барселоны", и наша цель - привезти домой три очка - независимо от места в таблице", - сказал Фройнд.
23 октября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария". Начало - в 22:00 по Киеву.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн