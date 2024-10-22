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Лейпциг – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Марко Розе попытается исправить ситуацию в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Интересно, что "Лейпциг" идет вместе с "Баварией" среди лидеров Бундеслиги, однако при этом проиграл два первых матча в главном турнире Европы. Полярные результаты заставляют болельщиков требовать большего.
Смогут ли "быки" получить хотя бы один балл в матче против "Ливерпуля" Арне Слота?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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