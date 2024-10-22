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Лейпциг – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Марко Розе попытается исправить ситуацию в Лиге Чемпионов

Лейпциг – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Интересно, что "Лейпциг" идет вместе с "Баварией" среди лидеров Бундеслиги, однако при этом проиграл два первых матча в главном турнире Европы. Полярные результаты заставляют болельщиков требовать большего.

Смогут ли "быки" получить хотя бы один балл в матче против "Ливерпуля" Арне Слота?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.

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Трансляция матча "Лейпциг" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Лига чемпионов Ливерпуль РБ Лейпциг Марко Розе Где смотреть футбол Арне Слот
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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