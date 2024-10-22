Лейпциг – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Интересно, что "Лейпциг" идет вместе с "Баварией" среди лидеров Бундеслиги, однако при этом проиграл два первых матча в главном турнире Европы. Полярные результаты заставляют болельщиков требовать большего.

Смогут ли "быки" получить хотя бы один балл в матче против "Ливерпуля" Арне Слота?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 октября.

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