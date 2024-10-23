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Лейпциг – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Очередная непростая победа для Слота?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" в этом сезоне идет интересным путем. Они побеждают, впрочем в последнее время эти победы добываются все сложнее. Если в минувшие выходные все можно было объяснить силой соперника, то раньше было немало проблем с "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном".
Впрочем какая разница, если победы все же есть. И команда действительно играет качественно, хотя и не умеет именно убивать матчи. Ожидаем чего-то подобного и на этот раз.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 октября.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур
23 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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