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Лейпциг – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Очередная непростая победа для Слота?

Лейпциг – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" в этом сезоне идет интересным путем. Они побеждают, впрочем в последнее время эти победы добываются все сложнее. Если в минувшие выходные все можно было объяснить силой соперника, то раньше было немало проблем с "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном".

Впрочем какая разница, если победы все же есть. И команда действительно играет качественно, хотя и не умеет именно убивать матчи. Ожидаем чего-то подобного и на этот раз.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 октября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

23 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Лейпциг" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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