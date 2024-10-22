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Янг Бойз - Интер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Янг Бойз - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Янг Бойз" совсем неудачно начали выступления в этом сезоне Лиги чемпионов, проиграв два матча в первых двух турах. Команда из Швейцарии занимает последнюю строчку в общей таблице, не забив ни одного гола. Действующий чемпион Италии "Интер" также не слишком удачно начал этот сезон из-за высоких ожиданий от команды Симоне Индзаги, однако они являются очевидными фаворитами в этом поединке.
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Поединок третьего тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Янг Бойз" - "Интер" состоится в среду, 23 октября 2024 года, в 22:00. Встреча пройдет в Берне, на стадионе "Штадион Ванкдорф".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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