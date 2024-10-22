"Мне это не нравится". Анчелотти прокомментировал отказ Шахина тренироваться на Сантьяго Бернабеу

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти удивлен тем, что дортмундская "Боруссия" отказалась проводить тренировки на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"У нас нет никаких шпионов. Я не думаю, что есть секреты у команды соперника, сейчас можно увидеть все их матчи, когда захочешь. Буду откровенным - мне это не нравится. У "Реала" без шпионов достаточно информации об игре "Боруссии", - сказал Анчелотти.