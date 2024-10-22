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"Мне это не нравится". Анчелотти прокомментировал отказ Шахина тренироваться на Сантьяго Бернабеу

Лига Чемпионов

Карло не доволен этим

"Мне это не нравится". Анчелотти прокомментировал отказ Шахина тренироваться на Сантьяго Бернабеу

Карло Анчелотті

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти удивлен тем, что дортмундская "Боруссия" отказалась проводить тренировки на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"У нас нет никаких шпионов. Я не думаю, что есть секреты у команды соперника, сейчас можно увидеть все их матчи, когда захочешь. Буду откровенным - мне это не нравится. У "Реала" без шпионов достаточно информации об игре "Боруссии", - сказал Анчелотти.

22 октября "Реал" сыграет против "Боруссии Д" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.10.2024 в 18:34
Сразу очко жим-жим у карлито... Неудастся заснять на видео тренировку Дортмунда...Все пошло не по плану... Все пропало...
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.10.2024 в 18:34
Сразу очко жим-жим у карлито... Неудастся заснять на видео тренировку Дортмунда...Все пошло не по плану... Все пропало...
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Вarcelinius
22.10.2024 в 18:18
Та оно тебя е@ёт, карла ты помойная? Не нравится ему блъ...
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