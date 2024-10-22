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Манчестер Сити - Спарта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Чемпион Англии против чемпиона Чехии

Манчестер Сити - Спарта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Спарта Прага

Новина українською

В 3-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" будет принимать экзамен у "Спарты". Их встреча станет первой в истории.

Игра состоится в Манчестере. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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