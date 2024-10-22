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Федецкий дал позитивный для Шахтера прогноз на матч с Арсеналом

Лига Чемпионов
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Ничья - хороший результат для Шахтера

Федецкий дал позитивный для Шахтера прогноз на матч с Арсеналом

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Бывший игрок "Шахтера" Артем Федецкий сделал прогноз на сегодняшний поединок "горняков" в групповом раунде Лиги чемпионов с "Арсеналом".

"Я не люблю испытывать себя в роли оракула, но рискну поставить на результативную ничью – 1:1. Конечно, то, что именитый "Арсенал" и наш "Шахтер" делают ставку на контроль мяча, комбинационный, зрелищный футбол, не может не радовать болельщиков "горняков". Вот только доминирует "Арсенал" практически в каждом матче топовой АПЛ, а "горняки" – в УПЛ, однако это чемпионаты разного уровня.

Вот почему "Арсенал" – фаворит. Тогда благодаря каким аспектам гости сегодня могут остановить амбициозных хозяев? Железной игровой дисциплине и заоблачной самоотдаче", – сказал Федецкий.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Артем Федецкий Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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