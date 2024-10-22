Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Трубина - о ЛЧ: У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют
Бруно рассказал, что команда готовится к матчам одинаково
Бруно Лаже, тренер "Бенфики", поделился своими мыслями накануне игры против "Фейеноорда" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
"Мы всегда готовимся к играм одинаково. Мы начинаем с детального знакомства с соперником и анализа того, что мы сделали не так в предыдущем матче.
Мы хотим получить три очка каждый раз, когда играем, особенно потому, что формат новый, и мы не знаем, чего ожидать. У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют".
Напомним, что матч "Бенфика" - "Фейенорд" стартует 23 октября в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Ударный Ванат, дуэт Шапаренко-Бражко, дубль Путри и результативные центрбеки. Символическая сборная 10-го тура УПЛ
- Сложный вопрос. Эдуардо ответил, за кого сегодня будет болеть в матче Арсенал - Шахтер
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев