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Тренер Трубина - о ЛЧ: У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют

Лига Чемпионов

Бруно рассказал, что команда готовится к матчам одинаково

Тренер Трубина - о ЛЧ: У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют

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Бруно Лаже, тренер "Бенфики", поделился своими мыслями накануне игры против "Фейеноорда" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

"Мы всегда готовимся к играм одинаково. Мы начинаем с детального знакомства с соперником и анализа того, что мы сделали не так в предыдущем матче.

Мы хотим получить три очка каждый раз, когда играем, особенно потому, что формат новый, и мы не знаем, чего ожидать. У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют".

Напомним, что матч "Бенфика" - "Фейенорд" стартует 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Фейеноорд (Роттердам) Бруно Лаже
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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