Тренер Трубина - о ЛЧ: У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют

Бруно Лаже, тренер "Бенфики", поделился своими мыслями накануне игры против "Фейеноорда" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

"Мы всегда готовимся к играм одинаково. Мы начинаем с детального знакомства с соперником и анализа того, что мы сделали не так в предыдущем матче.

Мы хотим получить три очка каждый раз, когда играем, особенно потому, что формат новый, и мы не знаем, чего ожидать. У нас есть шесть очков, которые нам ничего не гарантируют".