Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Два клуба, ещё не набравшие очков в Лиге Чемпионов, встретятся друг с другом. Испанская "Жирона" примет "Слован Братиславу".

"Жирона" страдает от травм игроков. Повреждён, в том числе игрок сборной Украины Виктор Циганков. В "Ла-Лиге" команда расположилась на 12 месте. В Лиге Чемпионов команда проиграла ПСЖ и в середине второго тайма упустила ничью с "Фейеноордом".

"Слован Братислава" в национальном чемпионате на 2 месте, отставая на одно очко от "Жилины". Но в еврокубках они на последних местах. Пропустили 4 гола от "Манчестер сити" и 5 голов от "Селтика", забив лишь один.

Матч начнётся 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

22 октября. 22:00. Жирона. "Монтиливи"

Главный судья: Хорациу Фесник (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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