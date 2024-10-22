  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два клуба, ещё не набравшие очков в Лиге Чемпионов, встретятся друг с другом. Испанская "Жирона" примет "Слован Братиславу".

"Жирона" страдает от травм игроков. Повреждён, в том числе игрок сборной Украины Виктор Циганков. В "Ла-Лиге" команда расположилась на 12 месте. В Лиге Чемпионов команда проиграла ПСЖ и в середине второго тайма упустила ничью с "Фейеноордом".

"Слован Братислава" в национальном чемпионате на 2 месте, отставая на одно очко от "Жилины". Но в еврокубках они на последних местах. Пропустили 4 гола от "Манчестер сити" и 5 голов от "Селтика", забив лишь один.

Матч начнётся 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
1.19
7.30
16.00
Узнать больше

Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

22 октября. 22:00. Жирона. "Монтиливи"

Главный судья: Хорациу Фесник (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 6

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Аталанта - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Гасперини: Селтик - это очень сильная команда в Шотландии
yellow-arrow
Федецкий дал позитивный для Шахтера прогноз на матч с Арсеналом
Лига чемпионов Слован (Братислава) Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости