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Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Жирона - Слован Братислава. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Два клуба, ещё не набравшие очков в Лиге Чемпионов, встретятся друг с другом. Испанская "Жирона" примет "Слован Братиславу".
"Жирона" страдает от травм игроков. Повреждён, в том числе игрок сборной Украины Виктор Циганков. В "Ла-Лиге" команда расположилась на 12 месте. В Лиге Чемпионов команда проиграла ПСЖ и в середине второго тайма упустила ничью с "Фейеноордом".
"Слован Братислава" в национальном чемпионате на 2 месте, отставая на одно очко от "Жилины". Но в еврокубках они на последних местах. Пропустили 4 гола от "Манчестер сити" и 5 голов от "Селтика", забив лишь один.
Матч начнётся 22 октября в 22:00 по киевскому времени.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур
22 октября. 22:00. Жирона. "Монтиливи"
Главный судья: Хорациу Фесник (Румыния)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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