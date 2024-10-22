Гвардиола: Еще несколько дней назад я ничего не знал о Спарте

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча против "Спарты" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

"Команда много раз доказывала, что способна очень быстро забывать как хорошие, так и плохие моменты и быть готовой к следующей игре.

Мы играем в Лиге чемпионов против "Спарты", которая имеет столько же очков, сколько и у нас. Они создают много проблем сопернику".