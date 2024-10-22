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Гвардиола: Еще несколько дней назад я ничего не знал о Спарте
Пеп высказался о соперниках в матче третьего тура ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча против "Спарты" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
"Команда много раз доказывала, что способна очень быстро забывать как хорошие, так и плохие моменты и быть готовой к следующей игре.
Мы играем в Лиге чемпионов против "Спарты", которая имеет столько же очков, сколько и у нас. Они создают много проблем сопернику".
"Еще несколько дней назад я ничего не знал о "Спарте", но когда начал наблюдать за ними, у меня сложилось хорошее впечатление", - добавил Гвардиола.
Поединок "Манчестер Сити" - "Спарта" состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.
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