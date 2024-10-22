  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. 4-1-4-1 от Шахтера, Зинченко вернулся в заявку Арсенала. Стартовые составы команд
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

4-1-4-1 от Шахтера, Зинченко вернулся в заявку Арсенала. Стартовые составы команд

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

4-1-4-1 от Шахтера, Зинченко вернулся в заявку Арсенала. Стартовые составы команд

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 октября, "Шахтер" в Лондоне проведет свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Арсенал": Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Мартинелли, Райс, Парти, Троссар, Жезус, Хаверц

Запасные: Нето, Сетфорд, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Мерино, Стерлинг, Батлер-Оедеджи, Льюис-Скелли, Монлуис, Нванери, Робинсон

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон, Траоре

Отдельно отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко после травмы вернулся в заявку команды. Он в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Залужный, Мудрик и Шевченко поддерживают Шахтер в Лондоне в матче с Арсеналом. ФОТО
yellow-arrow
ЛЧ. Монако – Црвена Звезда 5:1. Разгром сербов во Франции
yellow-arrow
Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости