Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
4-1-4-1 от Шахтера, Зинченко вернулся в заявку Арсенала. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
instagram.com/fcshakhtar
Сегодня, 22 октября, "Шахтер" в Лондоне проведет свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Арсенал": Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Мартинелли, Райс, Парти, Троссар, Жезус, Хаверц
Запасные: Нето, Сетфорд, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Мерино, Стерлинг, Батлер-Оедеджи, Льюис-Скелли, Монлуис, Нванери, Робинсон
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон, Траоре
Отдельно отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко после травмы вернулся в заявку команды. Он в запасе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев