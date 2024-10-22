4-1-4-1 от Шахтера, Зинченко вернулся в заявку Арсенала. Стартовые составы команд

Сегодня, 22 октября, "Шахтер" в Лондоне проведет свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Арсенал": Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Мартинелли, Райс, Парти, Троссар, Жезус, Хаверц

Запасные: Нето, Сетфорд, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Мерино, Стерлинг, Батлер-Оедеджи, Льюис-Скелли, Монлуис, Нванери, Робинсон

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон, Траоре

Отдельно отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко после травмы вернулся в заявку команды. Он в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.