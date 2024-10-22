  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Пишите результаты в комментариях

Барселона - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros - UEFA/UEFA

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23-го октября пройдет девять заключительных матчей третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. В одном из них каталонская "Барселона" дома будет играть с мюнхенской "Баварией".

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Аталанта - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Гасперини: Селтик - это очень сильная команда в Шотландии
yellow-arrow
Федецкий дал позитивный для Шахтера прогноз на матч с Арсеналом
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
22.10.2024 в 19:38
Конечно помним, был такой шалапай, известный всем как шмеська. Великая бавария напихала восемь железобетонных болтов этому аферисту мирового футбола, навеки похоронив все брехливые истории о его якобы величии.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
22.10.2024 в 19:38
Конечно помним, был такой шалапай, известный всем как шмеська. Великая бавария напихала восемь железобетонных болтов этому аферисту мирового футбола, навеки похоронив все брехливые истории о его якобы величии.
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
22.10.2024 в 20:19
Один 11 не обыграет, даже, если он Месси. Так шо нех тут.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости