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Гасперини: Селтик - это очень сильная команда в Шотландии
Джан Пьеро рассказал о предстоящем матче третьего тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче третьего тура Лиги чемпионов против "Селтика".
"Они привыкли играть на победу, у них быстрые игроки. Нам придется сыграть отличную игру. Это атакующая команда: если вы хотите их победить, вы должны забивать голы, а "Селтик" - это очень сильная команда в Шотландии, поэтому правильно, что они играют в атакующий футбол.
В Лиге чемпионов вы встречаетесь с очень сильными командами. Мы поняли это из нашего первого опыта в соревнованиях, но мы никогда не отказывались от нашего видения футбола", - сказал Гасперини.
Добавим, что поединок "Аталанта" - "Селтик" стартует 23 октября в 19:45 по киевскому времени.
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