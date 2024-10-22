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Гасперини: Селтик - это очень сильная команда в Шотландии

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Джан Пьеро рассказал о предстоящем матче третьего тура ЛЧ

Гасперини: Селтик - это очень сильная команда в Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче третьего тура Лиги чемпионов против "Селтика".

"Они привыкли играть на победу, у них быстрые игроки. Нам придется сыграть отличную игру. Это атакующая команда: если вы хотите их победить, вы должны забивать голы, а "Селтик" - это очень сильная команда в Шотландии, поэтому правильно, что они играют в атакующий футбол.

В Лиге чемпионов вы встречаетесь с очень сильными командами. Мы поняли это из нашего первого опыта в соревнованиях, но мы никогда не отказывались от нашего видения футбола", - сказал Гасперини.

Добавим, что поединок "Аталанта" - "Селтик" стартует 23 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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