Гасперини: Селтик - это очень сильная команда в Шотландии

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче третьего тура Лиги чемпионов против "Селтика".

"Они привыкли играть на победу, у них быстрые игроки. Нам придется сыграть отличную игру. Это атакующая команда: если вы хотите их победить, вы должны забивать голы, а "Селтик" - это очень сильная команда в Шотландии, поэтому правильно, что они играют в атакующий футбол.

В Лиге чемпионов вы встречаетесь с очень сильными командами. Мы поняли это из нашего первого опыта в соревнованиях, но мы никогда не отказывались от нашего видения футбола", - сказал Гасперини.