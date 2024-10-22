Аталанта - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В третьем туре Лиги Чемпионов впервые встретятся "Аталанта" и "Селтик".

Матч состоится в Бергамо и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция на Megogo Футбол 3.

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