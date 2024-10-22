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Аталанта - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Чемпион Шотландии против ТОП-команды из Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре Лиги Чемпионов впервые встретятся "Аталанта" и "Селтик".
Матч состоится в Бергамо и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция на Megogo Футбол 3.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за игрой в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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