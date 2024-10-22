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Аталанта - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Чемпион Шотландии против ТОП-команды из Италии

Аталанта - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем туре Лиги Чемпионов впервые встретятся "Аталанта" и "Селтик".

Матч состоится в Бергамо и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция на Megogo Футбол 3.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за игрой в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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