Бенфика - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Последний раз эти команды встречались ещё в Кубке европейских чемпионов в 1972 году. Теперь они впервые сразятся в Лиге Чемпионов.

"Бенфика", где играет Анатолий Трубин, сразится против "Фейеноорда". Представителей лиг соседей по рейтингу УЕФА.

Матч состоится в Лиссабоне и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Megogo Футбол 6.

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