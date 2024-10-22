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Бенфика - Фейеноорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Встреча команд из разных частей таблицы Лиги Чемпионов, но примерно равных по силе
Getty Images/Global Images Ukraine
Последний раз эти команды встречались ещё в Кубке европейских чемпионов в 1972 году. Теперь они впервые сразятся в Лиге Чемпионов.
"Бенфика", где играет Анатолий Трубин, сразится против "Фейеноорда". Представителей лиг соседей по рейтингу УЕФА.
Матч состоится в Лиссабоне и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Megogo Футбол 6.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за игрой в матч-центре UA-Футбол.
Трансляция матча Бенфика - ФейеноордСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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