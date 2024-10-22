Палкин: На наши матчи ЛЧ в Гамбурге приходило более 40 тысяч болельщиков. На матч Динамо пришло пришло всего 7500

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, почему в нынешнем сезоне Лиги чемпионов команда проводит домашние матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене, а не в Гамбурге.

"В среднем на наши матчи Лиги чемпионов в Гамбурге приходило более 40 тысяч болельщиков. Мы не ожидали, что сможем снова достичь там таких цифр. Поэтому мы искали новое место. Как и Гамбург, Гельзенкирхен уже давно не видел игр Лиги чемпионов. В этом отношении есть энтузиазм: на матч против "Аталанты" пришло более 20 000 болельщиков. Киевское "Динамо" также видит, что замена была правильным решением. В этом сезоне они проводят свои матчи Лиги Европы в Гамбурге, и на первую игру пришло всего 7500 болельщиков.

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Для нас Гельзенкирхен — большой город, "Шальке" — как братский клуб. И Рур, и Донбасс, откуда мы родом, являются горнодобывающими районами. Люди здесь и там имеют схожие ценности. Это идеально подходит.

Когда мы играли в Донецке, у нас была средняя аудитория в 42 тысячи человек. Потом пришел коронавирус, потом война. Мы играем без болельщиков уже почти пять лет. Из-за войны наши фанаты разъехались по Европе в качестве послов. Где бы мы ни играли, там есть болельщики "Шахтера". В Украине стадионы пустуют. У спонсоров свои проблемы, и они не ориентированы на футбол. Доходы от телевидения практически отсутствуют. Наши единственные источники дохода — это бонусы УЕФА за участие в еврокубках и продажа игроков", - рассказал Палкин.