Адли - о матче ЛЧ против Бреста: Играть против такой команды будет нелегко

Левый вингер "Байера" Амин Адли настроен на победу в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Бреста".

"Нас ждет масштабная игра против "Бреста". Они выиграли первые два матча. Я знаю, что играть против такой команды будет нелегко, но это будет хороший поединок, и я надеюсь, что мы сможем привезти домой все три очка", - сказал игрок.