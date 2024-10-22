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Адли - о матче ЛЧ против Бреста: Играть против такой команды будет нелегко
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Байера" Амин Адли настроен на победу в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Бреста".
"Нас ждет масштабная игра против "Бреста". Они выиграли первые два матча. Я знаю, что играть против такой команды будет нелегко, но это будет хороший поединок, и я надеюсь, что мы сможем привезти домой все три очка", - сказал игрок.
Добавим, что матч "Брест" - "Байер" состоится 23 октября. Старт - в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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