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Адли - о матче ЛЧ против Бреста: Играть против такой команды будет нелегко

Лига Чемпионов

Футболист ответил на вопросы журналистов

Адли - о матче ЛЧ против Бреста: Играть против такой команды будет нелегко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Байера" Амин Адли настроен на победу в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Бреста".

"Нас ждет масштабная игра против "Бреста". Они выиграли первые два матча. Я знаю, что играть против такой команды будет нелегко, но это будет хороший поединок, и я надеюсь, что мы сможем привезти домой все три очка", - сказал игрок.

Добавим, что матч "Брест" - "Байер" состоится 23 октября. Старт - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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