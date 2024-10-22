Лига Чемпионов. Общий этап, 3-й тур

Милан, Сан-Сиро

Милан – Брюгге 3:1

Голы: Пулишич 34, Рейндерс 61, 72 – Саббе 51

Удаление: Оньедике 40

"Милану" было жизненно необходимо побеждать сегодня после двух поражений в двух стартовых турах ЛЧ. И лучшей возможности, чем домашний поединок против "Брюгге", придумать было нельзя. Подопечные Фонсеки взяли свое, но для этого его команде пришлось всерьез постараться.

"Брюгге" приехал на "Сан-Сиро" вовсе не для того, чтобы залечь на дно. Наоборот, именно команда Ники Хайена создавала угрозу в дебюте. Бельгийцы отдали сопернику мяч, но именно гости контролировали игру. За счет опусканий опорника Оньедике "Брюгге" перестраивался на пятерку внизу, при этом ЦЗ далеко ходили за Моратой и врывавшимся Лофтус-Чиком, чем полностью застопорили позиционную атаку "Милана".

"Милан" не только не создавал ничего впереди, но и дико подставлялся под контратаки соперника. За 8 стартовых минут у гостей было 4 реальных полумомент. Ванакен на 2-й минуте обокрал Фофана в центре поля, выкатил на Цолиса, но Меньян выиграл дуэль. Через минуту Жуджла разбил оборону соперника опусканием между линий, сыграл в стенку с Цолисом и снова заставил Меньяна тащить.

Еще через 5 ошибся в середине уже Эмерсон, а дело закончилось опасным ударом Цолиса в дальний угол. А через минуту Меньян уже был бессилен помочь, но удар Ордоньеса издали после корнера приняла на себя перекладина.

"Россонери" пережили шок, выстояли за счет кипера, но всерьез переломить ход встречи им не удавалось в первые полчаса. Помогло чудо. Пулишич с первого корнера хозяев в игре взял и положил сухой лист. Миньоле не выручил и счет был открыт. Но на этом проблемы гостей не закончились. После розыгрыша с центра поля последовала одна неточная передача, после которой Оньедике влетел в Рейндерса и на ровном месте заработал удаление.

Игра на этом казалась законченной, но раньше времени бельгийцы не сдавались. И не зря. Хайен сделал двойную замену на правом фланге в перерыве, и его свежий дуэт в дебюте тайма сравнял. Пока Леао смотрел футбол, а его партнер по флангу Тео Эрнандес бросал позицию без веской причины, "Брюгге" отвечал. Два перевода справа налево и назад, тонкая передача Ветлесена, и правый защитник Саббе положил мяч в сетку.

Но Фонсека тоже ответил удачными заменами, и "Милан" все же достиг своего. Пока разгневанный Леао лениво шел на лавку запасных, вышедший вместо него Окафор проскочил слева вдоль лицевой, прострелил между линиями соперника, и Рейндерс после катбека в одно касание момент реализовал. Точку Рейдерс поставил через 10 минут с идентичной ситуации, только с правого края. Свежий Чуквуэзе промчал по лицевой, катбек на Рейндерса, гол.

3:1. "Милан" с проблемами справился с "Брюгге". Есть первая победа, но путь к ней был проложен многочисленными спасениями Меньяна, шедевром Пулишича и удалением соперника. Если бы не те 2 минуты катастрофы в первом тайме, игра могла быть совсем другой. А за "Брюгге" просто обидно. Качественный стартовый план, шикарный первый тайм. Но как и с "Боруссией", бельгийцам категорически не повезло.

Милан: Меньян, Эрнандес, Томори, Габбиа (Тиав, 83), Эмерсон, Рейндерс, Фофана (Муса, 75), Лофтус-Чик (Окафор, 60), Пулишич, Леау (Чуквуэзе, 60), Мората (Камарда, 75)

Брюгге: Миньоле, де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Сейс (Саббе, 46), Оньедике, Ванакен, Яшари (Нильсен, 83), Цолис (Ольсен, 70), Тальби (Ветлесен, 46), Жуджла (Скурась, 70)