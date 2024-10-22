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Пулишич положил "сухой лист" с углового в матче с Брюгге. ВИДЕО
Милан имеет проблемы в матче с Брюгге
AC Milan
В рамках третьего тура Лиги чемпионов "Милан" на своем поле принимает "Брюгге".
Итальянский клуб открыл счет в матче благодаря феноменальному голу Кристиана Пулишича. Американец забил прямым ударом с углового.
Интересно, что "Брюгге" остался в меньшинстве из-за удаления Рафаэля Онидики на 40-й минуте, но после перерыва гости смогли сравнять счет. Счет в матче 1:1.
UA-Футбол ведет
Гол Пулишича:
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