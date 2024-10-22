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Пулишич положил "сухой лист" с углового в матче с Брюгге. ВИДЕО

Лига Чемпионов

Милан имеет проблемы в матче с Брюгге

Пулишич положил "сухой лист" с углового в матче с Брюгге. ВИДЕО

AC Milan

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках третьего тура Лиги чемпионов "Милан" на своем поле принимает "Брюгге".

Итальянский клуб открыл счет в матче благодаря феноменальному голу Кристиана Пулишича. Американец забил прямым ударом с углового.

Интересно, что "Брюгге" остался в меньшинстве из-за удаления Рафаэля Онидики на 40-й минуте, но после перерыва гости смогли сравнять счет. Счет в матче 1:1.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Милан" - "Брюгге".

Гол Пулишича:

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Брюгге Милан Кристиан Пулишич
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